В деловом костюме и лоферах: Елена Зеленская посетила Школу Супергероев

Первая леди с рабочим визитом посетила Чернигов.

Елена Зеленская

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская вместе с командой своего Фонда посетила новую Школу Супергероев в Чернигове, которая заработала со стартом учебного года на базе областной больницы.

/ © Instagram Елены Зеленской

© Instagram Елены Зеленской

В центре есть три класса - для учеников начальной, средней и старшей школы, а также кабинет ментального здоровья и отдельная зона для занятий с дошкольниками.

/ © Instagram Елены Зеленской

© Instagram Елены Зеленской

Первой леди провели экскурсию и она посмотрели, чем там занимаются воспитанники Школы.

/ © Instagram Елены Зеленской

© Instagram Елены Зеленской

Зеленская продемонстрировала в этот день деловой образ. На ней был темный брючный костюм и светлая блузка с высокой горловиной. Наряд супруга президента дополнила черными лоферами.

/ © Instagram Елены Зеленской

© Instagram Елены Зеленской

У первой леди была аккуратная укладка, макияж в нежных оттенках и элегантные серьги в ушах.

/ © Instagram Елены Зеленской

© Instagram Елены Зеленской

