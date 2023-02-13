В деловом костюме и на высоких каблуках: Елена Зеленская дала интервью немецкому вещателю

Елена Зеленская дала интервью ведущему детской программы "Logo!" немецкого вещателя News von ZDFheute. Первая леди рассказала об украинских детях, о том, как на них влияет война, развязанная Россией.

Видео интервью она опубликовала в Instagram.

Зеленская отметила, что украинские дети сейчас больше всего нуждаются в безопасности.

"Это главное, что нужно прямо сейчас. Жить в опасности из-за российских атак не под силу многим взрослым, а наши дети должны делать это каждый день. Они чувствуют, понимают взрослые вещи, они рано становятся взрослыми.

Был такой термин после Второй мировой войны – "дети войны". Дети, не имевшие детства и пережившие все, что не должны переживать дети. И мы в Украине очень не хотим, чтобы наши дети стали "поколением войны". Хотим, чтобы они были поколением победы. Верю, что так и будет", — написала в посте первая леди.

На интервью она появилась в белом топе и деловом костюме коричнево-бордового цвета, состоявшем из жакета и широких брюк. Наряд Елена сочетала с бежевыми туфлями с белыми вставками и на высоких каблуках.

Елена Зеленская/Скрин видео

К лацкану Зеленская прикрепила серебряную брошь, а в ушах у нее были лаконичные серебряные серьги-дуги. Аккуратная укладка и нежный макияж завершили лук первой леди.

Напомним, Елена Зеленская на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен появилась в блузке цвета хаки и с галстуком-бантом.

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