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В деловом костюме и на высоких каблуках: Елена Зеленская дала интервью немецкому вещателю

В деловом костюме и на высоких каблуках: Елена Зеленская дала интервью немецкому вещателю

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1297
Время на прочтение
2 мин
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В деловом костюме и на высоких каблуках: Елена Зеленская дала интервью немецкому вещателю

Елена Зеленская/Скрин видео

Первая леди рассказала об украинских детях, которые страдают от войны.

Елена Зеленская дала интервью ведущему детской программы "Logo!" немецкого вещателя News von ZDFheute. Первая леди рассказала об украинских детях, о том, как на них влияет война, развязанная Россией.

Видео интервью она опубликовала в Instagram.

Зеленская отметила, что украинские дети сейчас больше всего нуждаются в безопасности.

"Это главное, что нужно прямо сейчас. Жить в опасности из-за российских атак не под силу многим взрослым, а наши дети должны делать это каждый день. Они чувствуют, понимают взрослые вещи, они рано становятся взрослыми.

Был такой термин после Второй мировой войны – "дети войны". Дети, не имевшие детства и пережившие все, что не должны переживать дети. И мы в Украине очень не хотим, чтобы наши дети стали "поколением войны". Хотим, чтобы они были поколением победы. Верю, что так и будет", — написала в посте первая леди.

На интервью она появилась в белом топе и деловом костюме коричнево-бордового цвета, состоявшем из жакета и широких брюк. Наряд Елена сочетала с бежевыми туфлями с белыми вставками и на высоких каблуках.

Елена Зеленская/Скрин видео / ©
Елена Зеленская/Скрин видео

К лацкану Зеленская прикрепила серебряную брошь, а в ушах у нее были лаконичные серебряные серьги-дуги. Аккуратная укладка и нежный макияж завершили лук первой леди.

Напомним, Елена Зеленская на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен появилась в блузке цвета хаки и с галстуком-бантом.

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Дата публикации
Просмотры
1297
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