В деловом костюме и по уши в цветочных венках: Эммануэль Макрон на острове во Французской Полинезии

В деловом костюме и по уши в цветочных венках: Эммануэль Макрон на острове во Французской Полинезии

Президенту Франции местные жители острова подарили венки-ожерелья.

На днях Эммануэль Макрон побывал без своей супруги Брижит Макрон на островах Французской Полинезии. Там жители встретили его согласно местным традициям. Они подарили президенту множество венков-ожерельев из цветов и ракушек, которые повесили ему на шею.

Эммануэль Макрон / Associated Press

Макрон выглядел очень забавно в этих венках, ведь они у него были по уши.

Эммануэль Макрон / Associated Press

Затем охранник снял с Эммануэля венки, оставив несколько, чтобы ему было удобно ходить и выступать. Президент также снял пиджак, потому что было очень жарко.

Эммануэль Макрон / Associated Press

Эммануэль Макрон / Associated Press

Одет глава государства был в классический черный костюм, белую рубашку, черный галстук и черные туфли.

Эммануэль Макрон / Associated Press

Кроме того, по старому обычию Эммануэлю дали новое имя — Te Hakaiki Taha'oa, что означает "великий вождь, который шагает вперед и пойдет далеко".

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