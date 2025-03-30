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В деловом костюме и полосатой рубашке: фотографы запечатлели премьер-министра Италии Джорджу Мелони с Эммануэлем Макроном
Джорджа Мелони любит одевать на деловые встречи брючные костюмы.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони с официальным визитом посетила Францию. Она прибыла на саммит, посвященный Украине.
Фотографы запечатлели, как госпожу Мелони приветствовал у Елисейского дворца президент Франции Эммануэль Макрон.
Джорджа появилась там в деловом темно-синем костюме с широкими брюками со стрелками, а также в белой полосатой рубашке. Аутфит политик дополнила темно-синими замшевыми туфлями.
Мелони сделала идеально-ровную укладку и макияж с нежно-розовыми блестящими тенями и розовой помадой. В ушах у нее были большие серебряные серьги, а на руках – кольца.
Макрон был одет в классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук.
Напомним, Джорджа Мелони в Риме встретилась с президентом Польши Анджеем Дудой. Она продемонстрировала деловой лук в белом топе и сером костюме.