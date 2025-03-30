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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
152
Время на прочтение
1 мин

В деловом костюме и полосатой рубашке: фотографы запечатлели премьер-министра Италии Джорджу Мелони с Эммануэлем Макроном

Джорджа Мелони любит одевать на деловые встречи брючные костюмы.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Эммануэль Макрон и Джорджа Мэлони

Эммануэль Макрон и Джорджа Мэлони / © Associated Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони с официальным визитом посетила Францию. Она прибыла на саммит, посвященный Украине.

Фотографы запечатлели, как госпожу Мелони приветствовал у Елисейского дворца президент Франции Эммануэль Макрон.

Джорджа Мелони и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Джорджа Мелони и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Джорджа появилась там в деловом темно-синем костюме с широкими брюками со стрелками, а также в белой полосатой рубашке. Аутфит политик дополнила темно-синими замшевыми туфлями.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Мелони сделала идеально-ровную укладку и макияж с нежно-розовыми блестящими тенями и розовой помадой. В ушах у нее были большие серебряные серьги, а на руках – кольца.

Эммануэль Макрон и Джорджа Мелони / © Associated Press

Эммануэль Макрон и Джорджа Мелони / © Associated Press

Макрон был одет в классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук.

Напомним, Джорджа Мелони в Риме встретилась с президентом Польши Анджеем Дудой. Она продемонстрировала деловой лук в белом топе и сером костюме.

Дата публикации
Количество просмотров
152
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