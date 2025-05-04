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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
370
Время на прочтение
1 мин

В деловом костюме и с букетом цветов: Елену Зеленскую сфотографировали в аэропорту

Первая леди вместе с мужем-президентом прибыли с официальным визитом в Чехию.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Елена и Владимир Зеленские

Елена и Владимир Зеленские / © Владимир Зеленский Instagram

Елена Зеленская сопровождает своего мужа-президента Владимира Зеленского во время официальной поездки в Чехию. В общем посте в Instagram президентских супругов появились фотографии, сделанные в аэропорту.

Елена и Владимир Зеленские / © Владимир Зеленский Instagram

Елена и Владимир Зеленские / © Владимир Зеленский Instagram

Из самолета первая леди вышла в деловом образе. На ней был черный костюм-тройка, состоявший из жакета, жилета и брюк, а также белая рубашка. Наряд она скомбинировала с черными лоферами.

Елена и Владимир Зеленские / © Владимир Зеленский Instagram

Елена и Владимир Зеленские / © Владимир Зеленский Instagram

У Зеленской были распущены волосы, нежный макияж на лице и серьги-кольца в ушах. В руках она держала красивый букет цветов, который ей подарили.

Владимир Зеленский был одет во все черное: куртку с накладными карманами, футболку и брюки-карго. Лук он завершил черными кроссовками.

Напомним, Елена Зеленская в черном костюме, блузке цвета крем-брюле и с золотыми серьгами посетила Житомирщину.

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Дата публикации
Количество просмотров
370
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