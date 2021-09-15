В деловом костюме и с новой прической: Елена Зеленская на молодежном форуме

В деловом костюме и с новой прической: Елена Зеленская на молодежном форуме

Первая леди Украины и в деловых луках выглядит прекрасно.

Елена Зеленская приняла участие в открытии Форума молодых лидеров на ежегодной Ялтинской европейской стратегии. Фотографии с события она выложила на своей странице в Instagram.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

"Без молодежи не может развиваться и существовать страна. Молодежь Украины — это кислород, которым она дышит. Без молодые жизнь страны останавливается.

Сегодня мне повезло открывать Форум молодых лидеров на ежегодной Ялтинской европейской стратегии (YES) @yes_ukraine. Там я встретилась с молодым поколением амбициозных и неравнодушных к Украине людей. Форумы такого масштаба для них — это дни мощных знаний и встреч, которые вдохновляют.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Рада была стать частью события и выступить на площадке, где новым поколением предоставляют возможности для создания будущих изменений", — поделилась впечатлениями госпожа Зеленская.

На форуме она продемонстрировала деловой образ. На ней был строгий черный костюм, состоящий из маскулинного жакета и широких штанов со стрелками, и белая рубашка.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Наряд первая леди дополнила черными остроносыми туфлями.

Елене сделали стильную прическу, уложенную назад, с какой мы ее видим впервые. Кстати, такая прическа ей идет.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

На лице у Зеленской был легкий макияж, а уши она украсила лаконичными жемчужными серьгами.

Напомним, Елена приняла участие в подписании меморандума о работе над двумя украиноязычными аудиогидами с музейным комплексом "Музей изящных искусств Сан-Франциско". Там госпожа Зеленская продемонстрировала стильный образ в классических цветах. На ней был черный костюм, состоящий из жакета и кюлот, а также белая футболка. Наряд она дополнила лоферами в тон.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Читайте также: В стильном костюме и очках: Елена Зеленская посетила Стэнфордский университет

Стильные образы Елены Зеленской (21 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку