В деловом костюме и с новой прической: Елена Зеленская посетила детскую больницу

Первая леди Украины выбрала для своего выхода образ в классических цветах.
Елена Зеленская посетила Киевскую областную детскую больницу, обслуживающую около 400 тысяч детей Киевщины и других регионов Украины. Снимки оттуда она опубликовала на своей странице в Instagram.
Первая леди отметила, что больница является одним из 25 медицинских учреждений страны, которые стали участниками проекта Международного медицинского партнерства, заключив соответствующий меморандум на полях третьего саммита первых леди и джентльменов в сентябре этого года. Партнером заведения стала крупнейшая детская больница Дании – Mary Elizabeth's Hospital.
"Посетила Киевскую областную детскую больницу, а в ней – "Школу супергероев", особый проект, который патронирую уже несколько лет и который, в частности, функционирует и здесь. Находящиеся в стационаре больницы школьники и дошкольники учатся в этой школе, чтобы не наверстывать потом пропущенное.
Побывала также в реабилитационном и паллиативном отделениях больницы, где делают все возможное, чтобы сохранить качество жизни маленьких пациентов с тяжелыми состояниями и помочь их родителям – как физически, так психологически", – поделилась первая леди.
Для посещения Зеленска выбрала деловой образ. На ней был черный костюм, состоявший из прямых брюк и жакета интересного кроя, и белая блузка. Наряд она дополнила черными лоферами.
Первая леди появилась с новой прической – кончики волос она уложила в красивые объемные локоны. Нежный макияж и золотые серьги завершили аутфит Елены.
Напомним, Елена Зеленская в жакете цвета мокко и с золотыми серьгами провела онлайн-встречу с немецкой коллегой.
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