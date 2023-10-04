В деловом костюме и с новой прической: Елена Зеленская посетила детскую больницу

Первая леди Украины выбрала для своего выхода образ в классических цветах.

Елена Зеленская посетила Киевскую областную детскую больницу, обслуживающую около 400 тысяч детей Киевщины и других регионов Украины. Снимки оттуда она опубликовала на своей странице в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди отметила, что больница является одним из 25 медицинских учреждений страны, которые стали участниками проекта Международного медицинского партнерства, заключив соответствующий меморандум на полях третьего саммита первых леди и джентльменов в сентябре этого года. Партнером заведения стала крупнейшая детская больница Дании – Mary Elizabeth's Hospital.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Посетила Киевскую областную детскую больницу, а в ней – "Школу супергероев", особый проект, который патронирую уже несколько лет и который, в частности, функционирует и здесь. Находящиеся в стационаре больницы школьники и дошкольники учатся в этой школе, чтобы не наверстывать потом пропущенное.

Побывала также в реабилитационном и паллиативном отделениях больницы, где делают все возможное, чтобы сохранить качество жизни маленьких пациентов с тяжелыми состояниями и помочь их родителям – как физически, так психологически", – поделилась первая леди.

Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Для посещения Зеленска выбрала деловой образ. На ней был черный костюм, состоявший из прямых брюк и жакета интересного кроя, и белая блузка. Наряд она дополнила черными лоферами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди появилась с новой прической – кончики волос она уложила в красивые объемные локоны. Нежный макияж и золотые серьги завершили аутфит Елены.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в жакете цвета мокко и с золотыми серьгами провела онлайн-встречу с немецкой коллегой.

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