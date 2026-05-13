Общество
192
1 мин

В деловом костюме и с новой прической: Елена Зеленская с мужем-президентом приехала в Румынию

Первая леди сопровождает мужа-президента в поездке на саммит "Бухарестской девятки".

Алина Онопа
Елена Зеленская

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская с рабочим визитом прибыли в Румынию, где проходит саммит стран "Бухарестской девятки" с участием стран Северной Европы.

Первая леди в рамках поездки встретится со своей румынской коллегой и примет участие в подписании меморандумов о присоединении румынских университетов к Глобальной коалиции украинских студий.

Видео с прибытия президентская чета опубликовала в своих соцсетях.

Из самолета Елена Зеленская вышла в деловом темно-синем костюме, который состоял из однобортного жакета и широких брюк, и в белой блузке с фестончатыми краями на манжетах. Аутфит первая леди дополнила элегантной собранной прической, нежным макияжем и лаконичными серьгами.

Президент был одет в стильный черный жакет и брюки.

Напомним, Владимир и Елена Зеленские в красивых вышиванках встретились с детьми-сиротами в Софии Киевской.

