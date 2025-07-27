В деловом костюме и с символической брошью: Елена Зеленская на рабочей встрече

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Реклама

Елена Зеленская приняла участие в ежегодном совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины под названием "От силы дипломатии к дипломатии силы".

"Сегодня борьба Украины идет не только за людей и территории. Это борьба за принципы. Да, теперь нам надо спасти не только себя, но и мир, его гуманность и человекоцентричность, которые пошатнулись. Это новая задача для нас всех и для нашей дипломатии", - сказала первая леди.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Она подытожила результаты приоритетных направлений работы с дипломатическим корпусом, в которых реализуется мягкая сила. В частности, это создание более 100 украиноязычных аудиогидов в ведущих памятниках мира и 260 украинских книжных полок, подписание 14 меморандумов в рамках Глобальной коалиции украинских студий, организация пятого Саммита первых леди и джентльменов, сотрудничество в проектах Фонда Елены Зеленской и поддержка реформы школьного питания.

Реклама

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

"Сотрудничество с Украиной сегодня - это приглашение к общим ценностям. Это о справедливости и принципах для всех", - отметила супруга президента.

Зеленская также приняла участие во встрече Ассоциации "Супруги украинских дипломатов".

В этот день первая леди продемонстрировала деловой образ в темном костюме, который состоял из жакета и широких брюк со стрелками. Аутфит она дополнила туфлями-лодочками в тон.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Зеленская к лацкану жакета прикрепила символическую золотую брошь из коллаборации украинских брендов Guzema Fine Jewelry X Gunia Project под названием "Незалежна", выпущенной к 30-летию независимости Украины. В основе украшения - цветок с рушников Украины ХІХ-ХХ века, в частности - элементы Древа жизни, символизирующие связь поколений, бесконечность жизни и три уровня Вселенной.

Реклама

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Она сделала укладку с локонами, макияж в нежных оттенках и завершила лук лаконичными золотыми украшениями.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в ультрамариновом костюме и с платком-паше выступила на форуме.