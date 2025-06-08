В деловом костюме и с темно-коричневой сумкой: Елена Зеленская посетила медицинское учреждение в Днепре

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская посетила одну из больниц на Днепровщине, где ознакомилась с работой Центра ментального здоровья «Повернення», начавшего работу в прошлом месяце. Здесь оказывают комплексную психологическую помощь людям с последствиями стресса, тревожными и депрессивными расстройствами, ПТСР и расстройствами адаптации.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

«„Повернення“ — большое подкрепление всей реализуемой в стране программе ментального здоровья. Мы стремимся, чтобы поддержка ментального здоровья охватила всю страну и была как можно ближе к каждому человеку», — сказала первая леди.

Она также добавила, что развитие национальной сети центров ментального здоровья является частью проекта Министерства здравоохранения в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?».

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Там Зеленская появилась в темно-синем костюме, состоявшем из удлиненного жакета с пуговицами и тканевым поясом в тон и штанов свободного кроя со стрелками.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Наряд Елена дополнила темно-коричневой сумкой и темно-коричневыми туфлями с квадратным мысом. Первая леди сделала аккуратную укладку с легкими волнами, макияж в нежных оттенках и завершила лук лаконичными серьгами.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в серо-голубом костюме и с новой брошью вручила с мужем детям награды.