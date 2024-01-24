В деловом костюме и с трезубцем на шее: Елена Зеленская выступила онлайн на образовательной конференции

Елена Зеленская выступила онлайн на состоявшейся в Лондоне образовательной конференции Bett UK 2024. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Первая леди рассказала, что ее Фонд вместе с министерствами образования и науки и цифровой трансформации запустили Коалицию девайсов, чтобы обеспечить школьников гаджетами.

"Сегодня растет целое поколение, которое не знает, как это – ходить в школу и общаться с одноклассниками. Речь идет о почти 2 миллионах украинских детей, которые в результате вынуждены учиться онлайн.

Безопасность детей – наш главный приоритет. Однако, кроме нее, мы стремимся дать им будущее. Возможности и перспективы. Так что хотим сделать то, что до сих пор, наверное, никто не делал в мире: обеспечить дистанционное образование детям целой страны, несмотря на войну", – отметила первая леди.

Она добавила, что у Коалиции в этом году есть цель – предоставить 100 тысяч гаджетов украинским детям и 30 тысяч учителям. Жена президента также отметила, что удалось уже получить почти половину необходимых девайсов.

В видеообращении Зеленская предстала в деловом костюме бежевого оттенка, состоявшего из жакета и жилета с темными пуговицами. Ее аутфит дополнили аккуратная укладка, нежный макияж, серебряные серьги-пусеты в ушах и подвеска в виде трезубца на цепочке на шее.

Елена Зеленская

Напомним, мы видели Елену Зеленскую с трезубцем на цепочке во время ее официального визита с мужем в Польшу в апреле прошлого года.

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