В деловом костюме и с укладкой: королева София побывала на деловой встрече

Королева София / © Getty Images

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Ее Величество посетила презентацию кампании Фонда королевы Софии «Необыкновенный мозг» в Центре Альцгеймера в Мадриде.

Королева снова вышла на публику в брючном костюме, в этот раз на ней была рубашка в крупную клетку с вышивкой на воротнике, такой же жакет и широкие брюки в тон. Дополнила свой лук София замшевыми сапогами на каблуках и маленькой черной сумкой.

Королева София / © Getty Images

Русые волосы королевы Софии были уложены в прическу, она сделала легкий макияж, французский маникюр, надела несколько подвесок на шею и множество колец на пальцы, а на ее жакете была пришпилена брошка в виде бабочки с цветными камнями.

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Напомним, в последнее время королева часто носит брючные костюмы, подчеркивая тем самым свою утонченную фигуру.

Королева София / © Getty Images