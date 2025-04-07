- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 101
- Время на прочтение
- 1 мин
В деловом костюме и с укладкой: королева София побывала на деловой встрече
86-летняя королева София посетила рабочее мероприятие в Мадриде.
Ее Величество посетила презентацию кампании Фонда королевы Софии «Необыкновенный мозг» в Центре Альцгеймера в Мадриде.
Королева снова вышла на публику в брючном костюме, в этот раз на ней была рубашка в крупную клетку с вышивкой на воротнике, такой же жакет и широкие брюки в тон. Дополнила свой лук София замшевыми сапогами на каблуках и маленькой черной сумкой.
Русые волосы королевы Софии были уложены в прическу, она сделала легкий макияж, французский маникюр, надела несколько подвесок на шею и множество колец на пальцы, а на ее жакете была пришпилена брошка в виде бабочки с цветными камнями.
Напомним, в последнее время королева часто носит брючные костюмы, подчеркивая тем самым свою утонченную фигуру.