ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
7139
Время на прочтение
1 мин

В деловом костюме и с ярким макияжем: премьер-министр Италии Джорджа Мелони на ужине в Гааге

Джорджа Мелони любит носить лаконичные брючные костюмы.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони / © Getty Images

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила ужин в резиденции голландской королевской семьи — дворце Хейс-тен-Босс. Мероприятие прошло накануне саммита НАТО в Гааге.

Премьер выбрала для своего появления деловой черный костюм, состоявший из удлиненного жакета и брюк-палаццо со стрелками, а также белую блузку с кружевом.

Джорджа Мелони / © Getty Images

Джорджа Мелони / © Getty Images

Наряд Мелони сочетала с черными остроносыми туфлями с белой подошвой и черной сумкой на цепочке.

Политик собрала волосы в низкий хвост, выпустив спереди пряди, сделала яркий макияж с серо-фиолетовыми тенями и розовой помадой, а также темно-бордовый маникюр.

Напомним, Джорджа Мелони на саммите G7 в канадском городе Кананаскисе появилась в нежно-голубом костюме и белом вязаном топе с цветочными аппликациями.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie