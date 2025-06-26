- Дата публикации
В деловом костюме и с ярким макияжем: премьер-министр Италии Джорджа Мелони на ужине в Гааге
Джорджа Мелони любит носить лаконичные брючные костюмы.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила ужин в резиденции голландской королевской семьи — дворце Хейс-тен-Босс. Мероприятие прошло накануне саммита НАТО в Гааге.
Премьер выбрала для своего появления деловой черный костюм, состоявший из удлиненного жакета и брюк-палаццо со стрелками, а также белую блузку с кружевом.
Наряд Мелони сочетала с черными остроносыми туфлями с белой подошвой и черной сумкой на цепочке.
Политик собрала волосы в низкий хвост, выпустив спереди пряди, сделала яркий макияж с серо-фиолетовыми тенями и розовой помадой, а также темно-бордовый маникюр.
Напомним, Джорджа Мелони на саммите G7 в канадском городе Кананаскисе появилась в нежно-голубом костюме и белом вязаном топе с цветочными аппликациями.