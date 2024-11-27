В деловом костюме и замшевых туфлях: министр иностранных дел Германии на деловой встрече в Италии

Анналена Бербок в светлом наряде приехала на рабочее мероприятие в Италию.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Италию, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел G7 в Фьюдже, недалеко от Рима.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Там политик появилась в светлом деловом костюме, состоявшем из приталенного жакета и прямых брюк со стрелками, а также топа в тон. Наряд она дополнила замшевыми коричневыми остроносыми туфлями.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Анналена сделала укладку с легкими локонами, макияж с розовой помадой и персиковыми румянами, уши украсила серебряными серьгами-кольцами, а руку – браслетом и часами.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Напомним, Анналена Бербок в белом закрытом платье в оранжевый горошек приняла участие в двусторонних переговорах между Индией и Германией в Нью-Дели.

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