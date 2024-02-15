В деловом костюме и желтой рубашке: Елена Зеленская посетила Тернопольщину

Первая леди побывала в школах, чтобы ознакомиться с ходом реформы школьного питания.

Елена Зеленская в рамках визита в Тернопольскую область посетила школы местных общин, чтобы увидеть, как работает реформа школьного питания. Первая леди побывала, в частности, в общеобразовательной школе I-III ст. – дошкольном учебном заведении села Великие Гаи Великогаевского сельского совета.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Серьезное достижение и пример для любого общества – отнестись к будущему своих детей с ответственностью, не формально, а с душой. Создать детям лучшие условия.

Реформа "здорового человека" (добавлю — и здорового нового поколения) благодаря ему выглядит именно так", — отметила супруга президента.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Для этого визита Зеленская выбрала желтую рубашку и деловой черный костюм, состоявший из двубортного удлиненного жакета и прямых брюк со стрелками. Наряд она дополнила черными лоферами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди сделала аккуратную укладку, макияж в нежных оттенках, в ушах у нее были серебряно-золотистые серьги-кольца.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, ранее Елена Зеленская посетила больницу в Боярке, где предстала в сером костюме и свитере.

Читайте также: