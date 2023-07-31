В деловом костюме интересного кроя и с красивой брошью: Елена Зеленская встретилась с премьер-министром Катара

Первая леди Украины обсудила с премьер-министром Катара строительство укрытий в школах и восстановление больницы в Харьковской области.

Елена Зеленская встретилась с премьер-министром, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани, с официальным и первым визитом посетившим Украину.

Первая леди пригласила Катар к участию в проектах фонда Olena Zelenska Foundation, созданного в сентябре 2022 года для привлечения иностранных доноров к гуманитарной помощи, поддержке сфер образования и здравоохранения в Украине.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"По данным аудита, который провело Министерство образования и науки, каждая четвертая школа непригодна для обучения во время войны из-за проблемы с укрытиями. В преддверии нового учебного года фонд аккумулирует все возможные ресурсы, чтобы отремонтировать как можно больше укрытий в школах", — отметила Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Еще Зеленская поделилась надеждами, что Катар присоединится к восстановлению Изюмской больницы.

"Чтобы разрушенное и разворованное оккупантами заведение снова могло полноценно помогать 100 тысячам местных жителей, мы уже выделили 600 тыс. долл. на восстановление четырех операционных. Но ищем доноров для удовлетворения остальных потребностей заведения", — добавила она.

На встрече Елена появилась в деловом костюме серо-мятного оттенка. Он состоял из удлиненного жакета интересного кроя с вырезом и одной пуговицей и прямых брюк. Талию первая леди дополнила тонким ремешком в цвет наряда.

Шейх Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская сделала укладку с боковым пробором, нежный макияж, украсила уши серебряными серьгами и прикрепила к жакету красивую брошь.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская на выездном заседании Совета безбарьерности в Виннице предстала в деловом черном брючном костюме в полоску и светлой рубашке.

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