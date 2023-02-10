В деловом костюме: королева Камилла удивила выбором наряда

Королева Камилла посетила Семейный центр STORM в Лондоне, который отмечал в этот день свое 19-летие.

Камилла посетила семейный центр STORM в Баттерси, на юге Лондона, в честь его 19-летия. Центр предлагает общественные услуги и поддерживает людей, пострадавших от домашнего насилия. Королева Камилла является давним сторонником благотворительных организаций, которые помогают жертвам и пережившим насилие в семье.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

75-летняя королева выглядела очень элегантно в новом образе. Она надела короткий жакет в тонкую полоску, из-под которого виднелась голубая блузка, и юбку. У нее была ее фирменная укладка, макияж на лице со стрелками на веках и помадой на губах, а на груди - брошка в виде птицы. На запястьях Ее Величества было несколько браслетов и часы на черном кожаном ремешке, а в ушах - золотые серьги.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

В прошлый выход Камилла выходила в свет с королем Чарльзом III. Они посещали мечеть на Брик-лейн, внутри которой с монархом произошел забавный конфуз.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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