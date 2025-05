В деловом костюме Prada и питоновых лубутенах: Мелания Трамп подписала закон в Розовом саду Белого дома

Дональд и Мелания Трампы / © Associated Press

На днях президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп приняли участие в подписании законопроекта Take It Down Act, являющегося частью инициативы первой леди Be Best. Мероприятие прошло в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне. Это впервые, когда первая леди США принимает участие в подписании закона.







Закон создан для защиты детей и семей от онлайн-требования с использованием ИИ и интимных изображений без согласия. Согласно этому закону запрещено распространять обнаженные и эротические фотографии без разрешения автора. Он предусматривает наказание за дипфейки, а также обязывает онлайн-платформы удалять подобный контент в течение 48 часов после уведомления о незаконной публикации.



В этот день Мелания продемонстрировала строгий образ в деловом сером костюме в клетку от бренда Prada, состоявшего из приталенного двубортного жакета с пуговицами в тон и юбки-карандаша. Наряд она скомбинировала с темно-бордовыми питоновыми туфлями на высоких шпильках от Christian Louboutin. Первая леди выглядела стройно и красиво.



Свой аутфит жена президента дополнила укладкой с локонами, любимым макияжем смоки-айс и нежно-розовой помадой на губах, а также молочным маникюром.



Трамп был одет в темно-синий костюм, белую рубашку, голубой галстук и черные лакированные туфли.



