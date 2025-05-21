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В деловом костюме Prada и питоновых лубутенах: Мелания Трамп подписала закон в Розовом саду Белого дома
Мелания Трамп стала первой супругой президента США, принявшей участие в подписании закона.
На днях президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп приняли участие в подписании законопроекта Take It Down Act, являющегося частью инициативы первой леди Be Best. Мероприятие прошло в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне. Это впервые, когда первая леди США принимает участие в подписании закона.
Закон создан для защиты детей и семей от онлайн-требования с использованием ИИ и интимных изображений без согласия. Согласно этому закону запрещено распространять обнаженные и эротические фотографии без разрешения автора. Он предусматривает наказание за дипфейки, а также обязывает онлайн-платформы удалять подобный контент в течение 48 часов после уведомления о незаконной публикации.
В этот день Мелания продемонстрировала строгий образ в деловом сером костюме в клетку от бренда Prada, состоявшего из приталенного двубортного жакета с пуговицами в тон и юбки-карандаша. Наряд она скомбинировала с темно-бордовыми питоновыми туфлями на высоких шпильках от Christian Louboutin. Первая леди выглядела стройно и красиво.
Свой аутфит жена президента дополнила укладкой с локонами, любимым макияжем смоки-айс и нежно-розовой помадой на губах, а также молочным маникюром.
Трамп был одет в темно-синий костюм, белую рубашку, голубой галстук и черные лакированные туфли.
Напомним, Мелания Трамп предстала на мероприятии в Белом доме в белом топе, черной кожаной юбке-карандаше и белом жакете от Dior.