В деловом костюме-тройке: Елена Зеленская посадила растения в терапевтическом саду

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская приняла участие в презентации терапевтического сада, открытие которого запланировано на август этого года. Проект реализует Министерство по делам ветеранов совместно с ВДНХ в рамках Национальной стратегии создания безбарьерного пространства в Украине, которую инициировала первая леди. Над ним работала мультидисциплинарная группа экспертов вместе с ветеранами, воинами и семьями.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Терапевтический сад сочетает садоводческую, телесную и арт-терапию, зоны для индивидуальной разгрузки и локацию для детей. В этом пространстве специалисты будут работать с военными, ветеранами и их семьями. В то же время, он будет безопасным, доступным и открытым для всех желающих.

«Это пространство о достоинстве. Достоинстве человека, который возвращается с фронта или восстанавливается после травмы. О достоинстве нашего общества быть рядом, создавать условия, которые помогают. Взаимодействие с природой – одна из проверенных и действенных практик в восстановлении. Такое пространство должно появиться в каждом городе, каждой общине. И сегодня мы делаем первый шаг», — отметила супруга президента.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Зеленская также приняла участие в символической высадке первых растений в саду.

Там первая леди появилась в деловом темно-синем костюме-тройке и светлой рубашке. К лацкану жакета Елена прикрепила золотую брошь «Цветок» от украинского ювелирного бренда Guzema.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Свой аутфит Зеленская завершила прической с локонами, нежным макияжем и лаконичными серьгами.

Напомним, Елена Зеленская в костюме цвета индиго выступила на конференции «Возвращение. Путь к ментальному восстановлению».

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