В деловом луке и с интересным ожерельем: герцогиня Софи посетила музей

Герцогиня Эдинбургская Софи, как покровительница GirlGuiding, присоединилась к Guides во время визита в Музей автомобилей Brooklands в Суррее.

59-летняя Софи была одета в приталенный жакет темно-коричневого цвета и брюки-клеш цвета морской волны со стрелками, которые надела в сочетании с рыжими замшевыми сапогами на каблуках. В руках у герцогини был клатч из змеиной кожи, золотые серьги в ушах, несколько браслетов на запястьях и интересное ожерелье от колумбийского дизайнера Ксандры Урибе на шее.

Визит Софи был частью ее усилий по содействию вовлечению молодых женщин в STEM — науку, технологии, инженерию и математику.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Герцогиня Эдинбургская распустила волосы, сделала макияж и маникюр бледно-розового цвета. Выходя из музея, Софи ненадолго остановилась, чтобы пообщаться с посетителями, и сказала одному из них: "Это прекрасный музей — так весело".

Ранее на прошлой неделе герцогиня Софи появилась на военном параде в платье, которое носила семь лет назад.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

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