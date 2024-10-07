В деловом луке и с интересным ожерельем: герцогиня Софи посетила музей

Герцогиня Эдинбургская Софи, как покровительница GirlGuiding, присоединилась к Guides во время визита в Музей автомобилей Brooklands в Суррее.
59-летняя Софи была одета в приталенный жакет темно-коричневого цвета и брюки-клеш цвета морской волны со стрелками, которые надела в сочетании с рыжими замшевыми сапогами на каблуках. В руках у герцогини был клатч из змеиной кожи, золотые серьги в ушах, несколько браслетов на запястьях и интересное ожерелье от колумбийского дизайнера Ксандры Урибе на шее.
Визит Софи был частью ее усилий по содействию вовлечению молодых женщин в STEM — науку, технологии, инженерию и математику.
Герцогиня Эдинбургская распустила волосы, сделала макияж и маникюр бледно-розового цвета. Выходя из музея, Софи ненадолго остановилась, чтобы пообщаться с посетителями, и сказала одному из них: "Это прекрасный музей — так весело".
Ранее на прошлой неделе герцогиня Софи появилась на военном параде в платье, которое носила семь лет назад.
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