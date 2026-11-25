Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин приняла участие в открытии ежегодной кампании «16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия» и открытии социальной выставки «Что на тебе было?» в Киеве.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Экспозиция состоит из воссозданных комплектов одежды, в которых были люди, когда подверглись сексуальному насилию. Каждый экспонат сопровождается реальной историей пострадавшего человека, рассказанной на условиях анонимности. Цель выставки — разрушить стереотип о том, что одежда или поведение человека могут быть причиной насилия.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

«Почему именно 16? В этом есть смысл: ровно столько дней проходит между двумя датами — сегодняшней и 10 декабря, Международным днем прав человека. Право на безопасность, право не подвергаться насилию — это право каждого человека. Независимо от пола, возраста, часа, в который человек возвращается домой, или от того, во что он одет», — подчеркнула первая леди.

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На мероприятии Зеленская продемонстрировала сдержанный деловой образ. На ней был костюм темного оттенка, состоящий из удлиненного двубортного жакета с широкими заостренными лацканами и прорезными карманами с клапанами, а также брюк свободного кроя со стрелками.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Наряд Елена скомбинировала с черными туфлями с заостренным носком. К лацкану жакета она прикрепила символическую брошь в виде карты Украины от украинского бренда Gasanova.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Первая леди сделала объемную укладку с закрученными наружу кончиками волос, макияж в естественных оттенках и украсила уши лаконичными серьгами.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в костюме баклажанного цвета и с золотой брошью появилась на церемонии вручения национальной награды во Львове.

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