- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 24
- Время на прочтение
- 1 мин
В деловом образе и с лаконичным украшением в ушах: королева Летиция посетила рабочую встречу
Королева Летиция провела свою ежегодную встречу с Испанской федерацией редких заболеваний, почетным президентом которой она является.
Цель этой встречи, которую королева Летиция проводит регулярно с 2013 года — получить информацию из первых рук о текущем положении людей, живущих с редкими заболеваниями, а также о прогрессе и проблемах в этой области.
В ходе встречи королева встретилась с представителями Совета директоров, включая его президента Хуана Карриона, и технической группой FEDER — организации, миссия которой заключается в защите прав людей, живущих с редкими заболеваниями или находящихся в процессе диагностики.
Королева надела на деловую встречу серый джемпер с высоким воротом Falconeri, серые шерстяные брюки со стрелками прямого кроя и черный удлиненный блейзер, который сочетался с черным поясом на талии и туфлями из лаковой кожи. Также образ Ее Величества дополняли маленькие бриллиантовые серьги и легкий дневной макияж, а волосы Летиция распустила.
