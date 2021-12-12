В деловом образе и с новой прической: образ Хиллари Клинтон для интервью

В деловом образе и с новой прической: образ Хиллари Клинтон для интервью

Бывший госсекретарь США, проигравшая Дональду Трампу на президентских выборах в 2016 году, дала интервью изданию Today Show.

В разговоре Хиллари Клинтон предположила, что Дональд Трамп опять будет баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Также 74-летняя Хиллари прокомментировала свое поражение на выборах и речь, которую она написала за день до оглашения результатов президентской гонки, думая, что одержит победу и станет первой женщиной-президентом. Длительное время про речь никто не знал, но недавно политик решила ее публично зачитать. Во время записи ролика она расплакалась, говоря о своей матери, Дороти Родхэм, которая выросла в бедности и была брошена родителями в восьмилетнем возрасте. Она умерла в 2011 году в возрасте 92 лет.

Для интервью Клинтон выбрала наряд в любимом классическом стиле - удлиненный клетчатый жакет и брюки. У нее немного изумилась прическа и теперь волосы длиннее и уложены в элегантные волны.

Хиллари Клинтон / Getty Images

Образ дополнили бусы на шее, золотые украшения на руках и серьги-пусеты.

Хиллари Клинтон / Getty Images

Речь Хиллари Клинтон, которую она хотела произнести в случаи победы.

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