В деловом жакете и с брошью в виде колосьев пшеницы: Елена Зеленская онлайн выступила на конференции

Елена Зеленская через видеосвязь приняла участие в региональной конференции "Сила выбора: осознание телесной автономности женщин и девушек", организованной первой леди Северной Македонии Элизабет Гергиевской вместе с Фондом ООН в области народонаселения.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена отметила, что эта тема очень важна в мирное время, но особое значение она приобретает во время войны.

"Коварство войны заключается в том, что она способна мгновенно обнулить любые человеческие права, в частности женские. Это как машина времени, которая переносит в Средневековье. Современные люди с их представлениями о достоинстве, ценности жизни и личности становятся жертвами дикости, о которой мы читали только в исторических книгах", – сказала Зеленская.

Она рассказала, что в настоящее время Офис генерального прокурора Украины расследует более 230 случаев изнасилования, совершенного оккупантами на украинских территориях.

"Среди жертв есть даже дети и мужчины. Но большинство — женщины. И это лишь те случаи, когда жертвы нашли в себе силы свидетельствовать. Ибо, к сожалению, до сих пор изнасилование является ужасным преступлением, которое стигматизируется во всем мире. До сих пор можно услышать, будто жертва сама виновата, потому что допустила", – отметила первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена подчеркнула, что это страшный стереотип, с которым нужно бороться, в том числе посредством огласки на подобных мероприятиях.

"Жертва нападения не виновата. Человек это или страна – тот, на кого напали, – жертва, а не соучастник. Обидно, что даже в ХХІ веке мы до сих пор должны это доказывать.

И в то же время женщины – не только жертвы. В самых сложных условиях мы в Украине особенно остро ощущаем, как сильны, проактивны и важны женщины, как много они могут. Они способны отстаивать и собственные границы, и границы своей страны", – добавила она.

Для участия в конференции Зеленская выбрала черный деловой костюм и белую рубашку. К лацкану жакета она прикрепила золотую брошь в виде букета колосьев пшеницы.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди сделала красивую укладку с локонами и макияж в нежных оттенках. В ушах у нее были золотые серьги-кольца.

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