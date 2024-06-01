В деловом жакете и с красивым жемчужным ожерельем: Елена Зеленская посетила "Книжный Арсенал"

Елена Зеленская посетила XII Международный фестиваль "Книжный Арсенал" в Киеве. Его фокус-тема в этом году и основная метафора — "Жизнь на грани".

Первая леди осмотрела стенды украинских издательств, в том числе экспозицию сгоревших книг "Книги, которые уничтожила россия".

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Важно говорить не только о литературе, но и о том, как Россия уничтожает украинскую культуру и творящих ее людей. Ведь России не впервые сжигать наши книги вместе с библиотеками, магазинами, музеями. Эти книги должны были пахнуть типографской краской, а пахнут горем ", – отметила супруга президента.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская приобрела несколько уцелевших книг издательства Vivat, в частности "Ізмарагд княгині Несвіцької" Александра Ирванца и "Мисливці за щастям" Валерия Пузика.

Еще Елена купила для домашней библиотеки такие книги: "Вірші та пісн" погибшего на войне поэта Глеба Бабича, "Форпост Охтирка" Евгении Подобной, "Потяг прибуває за розкладом. Історії людей і залізниці" Марички Паплаускайте (автор предисловия – британский актер, режиссер и пассажир "Укрзалізниці" (Стивен Фрай), "Дім для Дома" Виктории Амелиной – писательницы, погибшей в результате российского обстрела через несколько дней после "Книжного Арсенала" в прошлом году.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Никто не возвращается из "Арсенала" без кипы новых книг. Во время украинского сопротивления агрессии речь идет уже не только о чтении, но и о солидарности и сохранении нашего слова", – добавила первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На "Книжном Арсенале" Зеленская предстала в деловом темно-синем жакете и черной футболке. На шее у нее было новое красивое жемчужное ожерелье с подвеской, а в ушах – золотые серьги.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Она сделала укладку с боковым пробором и макияж в нежных оттенках. Лук первая леди завершила вместительной черной сумкой.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в жакете в полоску и с платком-паше посетила фабрику-кухню.

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