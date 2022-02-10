В день годовщины помолвки: принц Чарльз объявил, что заразился коронавирусом

Кларенс-хаус сообщил прискорбную новость в день, когда герцогиня Камилла и принц Чарльз празднуют годовщину со дня своей помолвки.
Принц Уэльский во второй раз получил положительный результат на COVID-19 и вынужден был отменить свой визит в Винчестер. Новость подтвердили в Твиттере Кларенс-Хауса.
73-летний будущий король сейчас находится дома на самоизоляции.
This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 10, 2022
HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.
"Его Королевское Высочество глубоко разочарован тем, что не сможет присутствовать на сегодняшних мероприятиях в Винчестере, и постарается перенести свой визит как можно скорее".
Недавно принц Чарльз и герцогиня Корнуольская посетили прием в Британском музее в среду вечером, чтобы отметить работу Британско-азиатского фонда (BAT), который он основал в 2007 году для борьбы с бедностью в Южной Азии. Предполагается, что заразиться Чарльз мог именно там.
В декабре 2021 года Камилла и Чарльз подтвердили, что им сделали повторные прививки, и призвали общественность сделать то же самое.
"Мы можем только призвать вас взглянуть на наши отделения интенсивной терапии. У непривитых людей вероятность госпитализации или смерти как минимум в 10 раз выше, чем у тех, кто получил две дозы вакцины", - говорилось тогда в заявлении пары.
Напомним, принц Чарльз также заразился COVID-19 в марте 2020 года во время вспышки пандемии, до того как были разработаны вакцины. Вчера мы сообщили о том, что королева Дании Маргрете II и король Испании Филипп VI тоже сейчас заражены коронавирусной инфекцией.
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