В день годовщины помолвки: принц Чарльз объявил, что заразился коронавирусом

Кларенс-хаус сообщил прискорбную новость в день, когда герцогиня Камилла и принц Чарльз празднуют годовщину со дня своей помолвки.

Принц Уэльский во второй раз получил положительный результат на COVID-19 и вынужден был отменить свой визит в Винчестер. Новость подтвердили в Твиттере Кларенс-Хауса.

73-летний будущий король сейчас находится дома на самоизоляции.

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.



HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible. — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 10, 2022

"Его Королевское Высочество глубоко разочарован тем, что не сможет присутствовать на сегодняшних мероприятиях в Винчестере, и постарается перенести свой визит как можно скорее".

Недавно принц Чарльз и герцогиня Корнуольская посетили прием в Британском музее в среду вечером, чтобы отметить работу Британско-азиатского фонда (BAT), который он основал в 2007 году для борьбы с бедностью в Южной Азии. Предполагается, что заразиться Чарльз мог именно там.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Getty Images

В декабре 2021 года Камилла и Чарльз подтвердили, что им сделали повторные прививки, и призвали общественность сделать то же самое.

"Мы можем только призвать вас взглянуть на наши отделения интенсивной терапии. У непривитых людей вероятность госпитализации или смерти как минимум в 10 раз выше, чем у тех, кто получил две дозы вакцины", - говорилось тогда в заявлении пары.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Associated Press

Напомним, принц Чарльз также заразился COVID-19 в марте 2020 года во время вспышки пандемии, до того как были разработаны вакцины. Вчера мы сообщили о том, что королева Дании Маргрете II и король Испании Филипп VI тоже сейчас заражены коронавирусной инфекцией.

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