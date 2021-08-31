В день годовщины смерти Дианы: принц Чарльз и его жена Камилла с улыбками на лицах посетили мероприятие

В день годовщины смерти Дианы: принц Чарльз и его жена Камилла с улыбками на лицах посетили мероприятие

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская снова находятся с визитом в Шотландии.

В Шотландии Камилла известна, как герцогиня Ротсейская, она прибыла вместе с принцем Уэльским в Сообщество Баллатера и Центр наследия, где они открыли мемориальную доску в ознаменование старта работы центра.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Getty Images

На публике 74-летняя герцогиня Камилла появилась в интересном клетчатом сарафане, под который надела белую блузку, а также набросила шарф на плечи. Обута королевская особа была в рыжие кожаные туфли на каблуках.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

Прическа герцогини Корнуольской была в этот день безупречной, на лице был легкий дневной макияж, а в ушах серьги с камнями. Камилла пребывала в отличном настроении, как и ее муж принц Чарльз, он был одет в шотландский килт.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Getty Images

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Примечательно, что выбор даты этого мероприятия пал именно на сегодня 31 августа – годовщину смерти первой супруги принца Чарльза и матери его детей – принцессы Дианы. К слову, о том, что сегодня годовщина смерти Дианы публично не вспомнил никто из членов королевской семьи, публикаций на этот счет на их официальных страницах в соцсетях не было.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Associated Press

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Принц Чарльз и герцогиня Камилла посещают Уэльс (4 фото)

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