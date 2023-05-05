В день коронации у супруги Чарльза – Камиллы – поменяется титул

О том, что это будет официально утверждено, было понятно, еще когда начали публиковать фотографии приглашения на коронацию короля Чарльза III. В них было написано: "король Чарльз III и королева Камилла".

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Как пишет People, ссылаясь на другие издания, Чарльз издал королевский ордер на замену "королевы-консорта" в титуле своей жены, начиная со дня своей коронации в Лондоне в эти выходные.

В Королевском ордере говорится, что изменение титула 75-летней Камиллы должно быть отражено "в каждой молитве за королевскую семью, содержащейся в любой форме служения, разрешенной для использования в англиканской церкви", Верховным губернатором которой является 74-летний Чарльз. Новый титул Камиллы официально вступит в силу с того момента, как она будет коронована в субботу, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

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В прошлом году королева Елизавета II поделилась своим желанием, чтобы Камилла была известна как королева-консорт, когда Чарльз станет королем. Монарх сообщила об этом в своем послании, приуроченном накануне Дня вступления на престол в феврале 2022 года.

"Когда придет время, мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле такую ​​же поддержку, как и мне; и я искренне желаю, чтобы, когда это время придет, Камилла была известная как королева-консорт, поскольку она продолжает свою верную службу", — заявила Елизавета II.

Королева Елизавета II и Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, Чарльз и Камилла поженились в 2005 году. Она стала его второй женой. Первой была Диана, принцесса Уэльская.

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