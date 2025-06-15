В День отца: король Чарльз отдал трогательную дань уважения принцу Филиппу, поделившись архивным снимком

Король Чарльз III / © Associated Press

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Букингемский дворец поделился в своих социальных сетях двумя изображениями короля Чарльза и королевы Камиллы с их отцами.

На черно-белом фото короля, сделанном 70 лет назад, монарх с сестрой принцессой Анной качаются на качелях, которых качает принц Филипп, стоявший позади них. Этот трогательный момент был запечатлен в сентябре 1955 года на территории замка Балморал в Шотландии.

Принц Филипп с детьми Чарльзом и Анной, 1955 год / © Instagram британской королевской семьи

На втором снимке королева Камилла позирует со своим покойным отцом Брюсом Шандом в день своей свадьбы с королем Чарльзом в 2005 году.

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Отец Камиллы, бывший офицер британской армии, умер год спустя, в 2006 году, от рака в возрасте 89 лет.

Публикация Дворца сопровождалась сообщением: «Всем папам во всем мире мы желаем счастливого Дня отца сегодня».

Королева Камилла со своим отцом Брюсом Шандом в день ее свадьбы, 2005 год / © Instagram британской королевской семьи

Напомним, Кенсингтонский дворец также поделился фотографией принца Уильяма с его тремя детьми.