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В День отца: король Чарльз отдал трогательную дань уважения принцу Филиппу, поделившись архивным снимком
Король отметил День отца, выразив теплую дань уважения своему покойному отцу, принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому.
Букингемский дворец поделился в своих социальных сетях двумя изображениями короля Чарльза и королевы Камиллы с их отцами.
На черно-белом фото короля, сделанном 70 лет назад, монарх с сестрой принцессой Анной качаются на качелях, которых качает принц Филипп, стоявший позади них. Этот трогательный момент был запечатлен в сентябре 1955 года на территории замка Балморал в Шотландии.
На втором снимке королева Камилла позирует со своим покойным отцом Брюсом Шандом в день своей свадьбы с королем Чарльзом в 2005 году.
Отец Камиллы, бывший офицер британской армии, умер год спустя, в 2006 году, от рака в возрасте 89 лет.
Публикация Дворца сопровождалась сообщением: «Всем папам во всем мире мы желаем счастливого Дня отца сегодня».
Напомним, Кенсингтонский дворец также поделился фотографией принца Уильяма с его тремя детьми.