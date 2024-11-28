В день свадьбы: стало известно, что королева Елизавета II сказала принцессе Диане на балконе Букингемского дворца

Британские королевские невесты по традиции появляются на балконе Букингемского дворца. Когда Диана Спенсер вышла замуж за принца Чарльза, пара после своего венчания в Вестминстерском аббатстве также вышла на знаменитый балкон.

Много лет спустя человек, читающий по губам, расшифровал, что сказала тогда Диане королева Елизавета II и Чарльз.

Когда новобрачные появились на балконе Букингемского дворца в день своей свадьбы, 29 июля 1981 года, королева Елизавета II обменялась несколькими словами со своей новоиспеченной невесткой. Как пишет Daily Mail, пока Диана и Чарльз махали толпе, Елизавета II указала на людей, стоявших ниже них, и посоветовала Диане "посмотреть" на людей, которые "стояли там весь день", чтобы увидеть ее.

Свадьба Чарльза и Дианы, 1981 год, балкон Букингемского дворца / Фото: Getty Images

Также было расшифровано и сообщение, которое король Чарльз передал принцессе Диане, когда впервые увидел ее во время церемонии в соборе Святого Павла. Жених тогда сказал своей невесте: "Ты выглядишь идеально".

Свадьба Чарльза и Дианы, 1981 год, балкон Букингемского дворца / Фото: Getty Images

Ранее мы уже рассказывали, что в этот день Камилла Паркер-Боулз присутствовала на свадьбе своего экс-возлюбленного. Как она выглядела, смотрите на фото.

Читайте также:

Поцелуи на королевских свадьбах (13 фото)