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В день выхода мемуаров о принцессе Диане: ее брат Чарльз показал архивное фото с сестрой
Граф Чарльз Спенсер опубликовал новую фотографию со своей сестрой принцессой Дианой в своем Instagram в день, когда его книга о сестре поступила в продажу.
Сегодня в Британии в продажу поступили сенсационные мемуары «Лебединая песня: Диана, моя сестра», написанные графом Спенсером.
В честь этого Чарльз поделился в своем Instagram фотографией с сестрой, на которой они запечатлены в детстве в одинаковых курточках.
Тем временем в прессу уже попали выставленные в лондонском книжном магазине Waterstones на Пикадилли экземпляры книги.
Эти сенсационные мемуары о своей сестре и ее безвременной смерти, в которых, по словам Чарльза, будет разоблачена «неправда» и будут содержаться «откровения, которые привлекут значительное внимание».
Стоит отметить, что те отрывки, которые уже попали в прессу, в частности о короле Чарльзе и королеве Елизавете II, наделали много шума.