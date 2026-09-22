В день выхода мемуаров о принцессе Диане: ее брат Чарльз показал архивное фото с сестрой

Книга Чарльза Спенсера о принцессе Диане / © Associated Press

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Сегодня в Британии в продажу поступили сенсационные мемуары «Лебединая песня: Диана, моя сестра», написанные графом Спенсером.

В честь этого Чарльз поделился в своем Instagram фотографией с сестрой, на которой они запечатлены в детстве в одинаковых курточках.

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Чарльз и Диана Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Тем временем в прессу уже попали выставленные в лондонском книжном магазине Waterstones на Пикадилли экземпляры книги.

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Эти сенсационные мемуары о своей сестре и ее безвременной смерти, в которых, по словам Чарльза, будет разоблачена «неправда» и будут содержаться «откровения, которые привлекут значительное внимание».

«Лебединая песня: Диана, моя сестра» / © Associated Press

«Лебединая песня: Диана, моя сестра» / © Associated Press

«Лебединая песня: Диана, моя сестра» / © Associated Press

Стоит отметить, что те отрывки, которые уже попали в прессу, в частности о короле Чарльзе и королеве Елизавете II, наделали много шума.

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