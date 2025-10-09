В дендрарии его любимого поместья: король Чарльз предстал на новом портрете в ознаменовании запуска его фильма

Король Чарльз III / © Getty Images

Новый документальный фильм, который покажут по всему миру, призван проиллюстрировать взгляды Чарльза, которые он лелеял на протяжении десятилетий своей преданности природе.

Фильм получил название «В поисках гармонии: Видение короля» и выйдет эксклюзивно на Prime Video в более чем 240 странах и территориях по всему миру в начале 2026 года и расскажет о философии гармонии с планетой, присущей Чарльзу.

В связи с анонсом проекта был представлен новый портрет короля, сделанный в дендрарии его поместья Хайгроув-Хаус.

«Природа — наша опора, мы — часть природы. Поэтому то, что мы делаем с ней, мы делаем с собой. Большую часть своей жизни я стремился продвигать и поощрять способы сотрудничества с природой, а не противодействия ей. Другими словами, восстановить баланс на нашей планете, которая находится под таким стрессом», — сказал король.

Чарльз говорит, что надеется, что этот фильм побудит новую аудиторию узнать о философии гармонии и, возможно, пробудит в них такое же чувство решимости, чтобы «помочь построить более устойчивое будущее», пишет журнал People.

«Удивительно мало людей в мире знают всю глубину борьбы короля, которая длилась всю жизнь, за гармонию природы и человечества», — сказал режиссер фильма Николас Браун. «Даже сегодня работа Его Величества с Фондом короля преображает мир во многих вдохновляющих аспектах».

Производством фильма занимается Amazon MGM Studios.