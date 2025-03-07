В длинном блейзере и слингбэках: стильная королева Летиция приехала на концерт

Королева Летиция посетила концерт "In Memoriam" 2025, посвященный жертвам терроризма, который прошел в Auditorio Nacional de Música в Мадриде.
Королева Летиция и ее супруг король Филипп VI приехали на концерт, который, как и каждый год, объединил основные институты государства, правительства, политические партии и различные социальные и экономические секторы этой страны.
Летиция выбрала для выхода сдержанный наряд и была одета во все черное. На ней был двубортный черный блейзер, черный топ и обута она была в туфли-слингбэки на невысоком каблуке от Magrit, а в руках несла черный кожаный клатч.
Ее Величество распустила волосы, сделала макияж в привычных розовых оттенках, нанесла на губы блеск и дополнила образ лаконичными золотыми серьгами.
Буквально день назад король и королева посетили открытие ярмарки ARCO 2025 в выставочном центре IFEMA в Мадриде, куда Летиция приехала в брюках-дудочках и кожаной косухе.
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