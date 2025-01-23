В длинном пальто и брюках-клеш: принцессу Уэльскую заметили на шопинге в Лондоне

Принцесса Уэльская любит шопинг и вчера была запечатлена папарацци на улицах Лондона как раз, когда отправилась за покупками.

22 января Deuxmoi поделился новыми фотографиями королевской особы в лондонском районе Ноттинг-Хилл — и она выглядела великолепно даже в таком повседневном аутфите.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Кей посетила магазин Finlay's Notting Hill. Одета принцессы была в этот день в длинное пальто из шерсти от MAX&Co с поясом на талии, серых брюках-клеш Sezane, обута в ботинки, а в руках Кейт несла небольшую сумку Lytton от Smythson. Волосы принцессы Уэльской были распущены, в ушах были серьги Kiki McDonough, а на шее любимый клетчатый шарф Aquascutum.

На некоторых опубликованных снимках Кейт можно увидеть через окна магазина, когда принцесса выбирала очки. С Ее Высочеством была охрана, которую, впрочем, на кадрах не видно.

Ранее на прошлой неделе принцесса Кейт посетила госпиталь Royal Marsden, где проходила лечение от рака. Для выхода Кейт выбрала пальто, сшитое на заказ Blaze Milano и туфли Russell & Bromley, а образ дополнила сумкой Asprey "Morgan". Выбор сумки многие посчитали реверансом в адрес покойной королевы Елизаветы II, которая дала бренду королевский ордер, следуя примеру своих предшественников.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Читайте также: