В длинном пальто и с красивой укладкой: как выглядела принцесса Маргарет во время беременности

Сегодня мы вспоминаем, как Ее Высочество выглядела во время одной из своих беременностей. На этом фото Маргарет запечатлена покидая выставку "Идеальный дом" в выставочном центре "Олимпия" в Лондоне, 10 марта 1964 года. В том году принцесса была беременна своим вторым ребенком – Сарой Армстронг-Джонс.

Маргарет во время беременности выглядела великолепно. В тот день она была одета в длинное шерстяное пальто, на руке у принцессы висела сумка на короткой ручке, на воротнике ее платья, которое было под пальто, висела брошка, волосы она уложила красивыми кудрями и сделала макияж. Принцесса улыбалась зная, что ее фотографируют папарацци и очень любила такое внимание.

Принцесса Маргарет / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как принцесса Диана выбирала наряды определенного цвета во время своей второй беременности.

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