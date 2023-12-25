В длинном пальто и в изумрудных серьгах: принцесса Евгения с мужем сходила на рождественскую службу

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк присутствовали сегодня на рождественской службе в Сандрингеме.

Каждый год члены британской королевской семьи собираются в Сандрингеме, чтобы совершить прогулку от дома в церковь Святой Марии Магдалины, где традиционно проходит рождественское богослужение.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Associated Press

Супруги прибыли без своих сыновей – Августа и Эрнеста, так как мальчики еще слишком маленькие для такого мероприятия. Принцесса была в длинном черном пальто, под которым виднелась серая плиссированная юбка и обула черные замшевые сапоги на каблуках. На голове у Евгении был белый ободок, в ушах сверкали серьги-висюльки с изумрудами, волосы принцесса распустила и сделала легкий дневной макияж.

Джек Брускбэнк был в черном пальто, брюках и идеально начищенных туфлях.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Getty Images

Также в Сандрингем впервые за много лет была приглашена Сара Йоркская – мама принцессы Евгении и бывшая жена принца Эндрю.

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