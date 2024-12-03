В длинном пальто и высоких сапогах: принцесса Евгения нанесла визит в госпиталь

В своем Instagram принцесса Йоркская поделилась несколькими фотографиями и рассказала о своем визите в больницу, чтобы выразить признательность за креативность Hospital Rooms — благотворительной организации, которая преображает психиатрические учреждения с помощью своих креативных произведений искусства.

Евгения прогулялась по больнице и осмотрела художественно оформленные стены, расписанные яркими цветами и очень воодушевляющих посланий на них.

Принцесса Евгения / Фото: Instagram принцессы Евгении

"Hospital Rooms привносит креативность, цвет и доброту в психиатрические больницы, и для меня, как для страстного любителя искусства, это было действительно невероятно. Было абсолютным удовольствием посетить еще один невероятный проект, продвигаемый @_hospitalrooms в больнице Спрингфилда @swlstg на прошлой неделе", - написала в подписи к фотографиям Евгения.

Принцесса Йоркская была одета в длинное скромное пальто и макси-юбку под ним, а также обута в высокие сапоги. Волосы собрала в низкий хвост и сделала повседневный макияж.

Принцесса Евгения / Фото: Instagram принцессы Евгении

Напомним, недавно мы рассказывали о том, что Евгения и ее сестра принцесса Беатрис сейчас стараются больше времени проводить со своим отцом принцем Эндрю, который живет в Royal Lodge и часто на выходные привозят к нему внуков.

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