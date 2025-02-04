В длинном платье и на высоких каблуках: пресс-секретарь Трампа вышла к журналистам

Кэролайн Левитт в образе total black появилась у Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт встретилась с журналистами возле Белого дома и ответила на их вопросы.

Кэролайн Левитт / Фото: Associated Press

Кэролайн была одета в классическое черное пальто и черное платье макси, которые она дополнила черными замшевыми туфлями на высоких стойких каблуках.

Кэролайн Левитт / Фото: Associated Press

Левитт сделала красивую укладку с локонами, нежный макияж и красный маникюр. В ушах у нее были золотые серьги-кольца.

Кэролайн Левитт / Фото: Associated Press

Кэролайн Левитт / Фото: Associated Press

Напомним, Кэролайн Левитт на пресс-брифинге предстала в деловом фиолетовом костюме, состоявшем из приталенного жакета и прямых брюк со стрелками, и в черном топе.

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