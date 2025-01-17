В длинном платье и пальто с цветочными аппликациями: Брижит Макрон в элегантном образе предстала на ужине

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон по случаю официального визита в Париж президента Анголы Жуана Лоренса и его супруги Ану Диас Лоренсу устроили государственный ужин.

Первая леди Франции выбрала для такого события элегантный образ. На ней было темно-синее платье макси и черное пальто, расшитое черными цветочными аппликациями, которые сверкали на свете.

Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Getty Images

Аутфит Брижит дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках. Она сделала элегантную прическу с прикорневым объемом, любимый макияж смоки-айс и завершила лук украшениями с камнями.

Президент был одет в черный костюм, белую рубашку и черный галстук, которые скомбинировали с черными туфлями.

Напомним, Брижит Макрон встречала президентских супругов Анголы во всем белом: пальто, свитере с высокой горловиной и мини-юбке.

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