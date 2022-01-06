В длинном синем платье и с жемчужной брошью: королева Летиция на ежегодном военном мероприятии

В длинном синем платье и с жемчужной брошью: королева Летиция на ежегодном военном мероприятии

Pascua Militar (Военная Пасха) - это традиционный праздник, проводимый испанской армией с 1782 года.

6 января 2021 года король Испании Филипп VI и королева Летиция посетили традиционный новогодний военный парад Pascua Militar (Военная Пасха) в Мадриде. Это одно из важнейших событий королевского дома.

Королева Летиция и король Филипп / Getty Images

Король Филипп возглавил праздник как командующий вооруженными силами, на нем была парадная форма. Королева по традиции надела длинное платье, которое в этом году было синего цвета, а ее талию украшал широкий пояс. Дополнили наряд Летиции туфли на высоких каблуках, брошь с жемчугом и лаконичная прическа. На плечи она накинула черную укороченную шубу.

Королева Летиция и король Филипп / Getty Images

После мероприятия на улице состоялся прием в Королевском дворце.

Королева Летиция и король Филипп / Getty Images

Также отметим, что все образы королевы всегда в трендовых тонах, и на этот раз ее стилисты сделали выбор в пользу популярного синего оттенка.

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