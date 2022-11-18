В длинной шубе и клетчатой шляпе: королева Маргрете II встретилась с гвардейцами

После периода службы в Королевской лейб-гвардии назначаются лучшие гвардейцы, а королева дарит часы гвардейцу, которого чтят за то, что он хороший товарищ и опытный солдат.

На церемонии 82-летняя монарх появилась в длинной серой шубе, из-под которой виднелась голубая водолазка, в тон которой королева подобрала шляпу в клетку. В ушах у Ее Величества были серьги-клипсы прямоугольной формы, губы она накрасила розовой помадой и была в очках.

В руках несла маленькую черную сумку и кожаные перчатки. А обута была в лаковые туфли на невысоких каблуках и шнуровке.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Ранее на прошлой неделе королева Маргрете II впервые появилась на публике вместе с сыновьями – старшим Фредериком и младший Иоахимом – после скандала, связанного с тем, что королева решила лишить своих внуков титулов принцев и принцесс. В семье с тех пор, как Ее Величество объявила о своем решении, началась буквально вражда.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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