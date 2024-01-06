В длинной юбке и жемчужной блузе: королева Летиция с мужем и дочерью посетила новогодний военный парад

Традиционно 6 января король Испании Филипп VI и королева Летиция посетили новогодний военный парад Pascua Militar (Военная Пасха) в Мадриде. Это одно из важнейших событий королевского дома, учрежденное еще королем Карлом III в ознаменование завоевания Майорки в 1782 году.

Королева Летиция, король Филипп, принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Относительного этого мероприятия королевский протокол требует, чтобы мужчины носили утренний костюм или парадную военную форму, а женщины - длинную юбку или платье. Естественно, королева Летиция хотела следовать дресс-код, поэтому надела один из своих самых сдержанных образов, который включал черную прямую юбку до пола и шелковую блузу с длинными рукавами и высокм воротником.

На верх этого наряда она надела пальто-пончо Carolina Herrera с меховым воротником. В руке королева держала клатч. Волосы Летиция собрала в хвост, сделала макияж и завершила этот образ несколькими лаконичными украшениями.

Королева Летиция, король Филипп, принцесса Леонор / Фото: Getty Images

В этом году к королю и королеве присоединилась их старшая дочь и наследница престола - принцесса Леонор. Девушка была в парадной военной форме, а волосы собрала в низкий пучок.

Королева Летиция, король Филипп, принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Король Филипп также был в парадной военной форме с орденской лентой, наградами на груди. Он возглавил праздник как командующий вооруженными силами. После парада на улице король Испании принял председателей правительства и военных в замке.

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