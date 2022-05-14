"В дом попал снаряд танка": Ирина Билык рассказала трагическую историю мариупольчанки, потерявшей мужа

Жительница Мариуполя поделилась историей, как русские оккупанты разрушили ее дом и убили мужа.

Ирина Билык стала амбассадором Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова – крупнейшего в мире онлайн-архива историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны.

Певица рассказала трагическую историю жительницы Мариуполя – Надежды.

Женщина с мужем и детьми после первого попавшего в соседнее здание авиаудара перебрались из квартиры в подвал. Когда дом рядом охватило пламя муж Надежды Сергей пошел в квартиру, чтобы закрыть окна. Дети побежали за ним.

"Именно тогда в дом попал снаряд танка. Дочь и сына спасло то, что они не успели дойти до своего этажа. К сожалению, Сергей был уже там.

Надежда кричала: "Сережа!", не понимая, что кричит в открытое небо вместо квартиры. Еще несколько часов она надеялась, что ее смелый и сильный муж жив. Но на следующее утро осиротевшая семья поняла, что Сергей больше не вернется. Через полторы недели Надежда нашла тело мужа – увидела его среди развалин…", — рассказывает Билык на видео.

К слову, Музей "Голоса мирных" собирает истории с 2014 года и за это время тысячи жителей Украины уже поделились своей историей. А с начала полномасштабной войны в феврале 2022 архив музея стал летописью исповедей людей из разных регионов Украины.

"Я буду рассказывать вам истории жителей Мариуполя – города, за который болит душа, разрушенного, но непокоренного Мариуполя, за судьбой которого сейчас следит целый мир. Я верю, что голоса мирных мариупольцев, переживших самое ужасное из возможного, не позволят человечеству забыть то, что произошло", — добавила Ирина.

Певица отметила, что очень важно рассказывать собственные истории для того, чтобы разделить свою боль с неравнодушными и вернуть покой.

"Очень важно слышать голоса мирных, видеть их лицо, чтобы помнить свое прошлое и настоящее ради лучшего будущего наших детей и внуков, ради будущего Украины", — сказала она.

Ирина также призвала украинцев, пострадавших от войны, делиться своими историями.

"Мы, Украинцы, никогда не сможем забыть ужас, который решисты принесли на нашу землю! Истории онлайн музея "Голоса мирных" запечатлелись в наших сердцах и слава всем, кто борется с русской нечистью!" – написала Билык под видео в Instagram.

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