Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

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В загородной резиденции принца и принцессы Уэльских в Норфолке произошел инцидент, который вновь вызывает опасения по поводу безопасности британской королевской семьи.

По данным газеты The Sun, в ночь на понедельник несколько злоумышленников проникли в Анмер-холл. Полиция начала расследование, чтобы установить, как злоумышленники проникли на территорию поместья, расположенного на территории Сандрингема, одной из частных резиденций королевской семьи.

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Анмер-холл в Сандрингеме / © Getty Images

В тот момент Уильяма, Кейт и их троих детей в этом доме не было. Семья находилась в Форест-Лодж, своей резиденции в Виндзоре, где они живут большую половину учебного года, поэтому все они были в безопасности. Однако Анмер-холл по-прежнему остается местом, которое принц и принцесса Уэльские часто посещают по выходным и во время школьных каникул.

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Этот дом с десятью спальнями был свадебным подарком от королевы Елизаветы II и занимает особое место в истории семьи Виндзоров.

Этот дом приобрел особое значение для Кейт во время ее болезни и выздоровления. Анмер-холл был одним из мест, где она нашла убежище после того, как ей поставили диагноз рак, и послужил местом съемок видео, в котором она объявила о завершении химиотерапии.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Кенсингтонский дворец пока отказался комментировать взлом, ссылаясь на свою обычную политику не комментировать вопросы безопасности. Принц и принцесса Уэльские находятся под постоянной вооруженной охраной как работающие члены королевской семьи.

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