В дом принца Уильяма и принцессы Кейт проник злоумышленник: что известно
Неизвестный мужчина был дважды задержан на территории Кенсингтонского дворца и апартаментов, которые принадлежат принцу Уильяму и принцессе Кейт.
Сообщается, что нарушитель, несший «тяжелый рюкзак», был пойман в садах дважды за несколько дней до Рождества.
Сотрудники Королевского и специализированного подразделения охраны столичной полиции обнаружили его 21 и 23 декабря. После этих инцидентов 39-летнему мужчине по имени Дерек Иган было предъявлено обвинение по двум пунктам незаконного проникновения на территорию в указанные даты. В настоящее время он находится под стражей, сообщает The Sun.
Кенсингтонский дворец является резиденцией 10 членов королевской семьи, а также их персонала. Квартира 1A — это лондонский дом семьи Уэльских, но они постоянно проживают на территории Виндзорского замка, в ноябре переехав в Форест-лодж. Предполагается, что в тот момент они не находились в Кенсингтонском дворце, а были в Анмер-холле, своей резиденции в поместье Сандрингем.
