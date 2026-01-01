В дом принца Уильяма и принцессы Кейт проник злоумышленник: что известно

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Реклама

Сообщается, что нарушитель, несший «тяжелый рюкзак», был пойман в садах дважды за несколько дней до Рождества.

Сотрудники Королевского и специализированного подразделения охраны столичной полиции обнаружили его 21 и 23 декабря. После этих инцидентов 39-летнему мужчине по имени Дерек Иган было предъявлено обвинение по двум пунктам незаконного проникновения на территорию в указанные даты. В настоящее время он находится под стражей, сообщает The Sun.

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Кенсингтонский дворец является резиденцией 10 членов королевской семьи, а также их персонала. Квартира 1A — это лондонский дом семьи Уэльских, но они постоянно проживают на территории Виндзорского замка, в ноябре переехав в Форест-лодж. Предполагается, что в тот момент они не находились в Кенсингтонском дворце, а были в Анмер-холле, своей резиденции в поместье Сандрингем.

Реклама

Дом Уэльских Анмер-холл в Норфолке / © Getty Images

Напомним, ранее мы подробнее рассказывали, про то, когда члены британской королевской семьи были в опасности.