В доме детства принцессы Дианы: принц Гарри принял приглашение своего дяди Чарльза остановиться в Элторпе

Недавно принц Гарри секретно приезжал на прощание с дядей Робертом Феллоузом в Британию.

Обычно во время своих визитов на родину герцог Сассекский останавливается в отелях, так как из особняка Фрогмор их с Меган Маркл попросили забрать вещи еще в прошлом году. Во время прошлого визита в мае его отец - король Чарльз - предлагал сыну остановиться в Букингемском дворце, но Гарри отказался.

Король Чарльз и принц Гарри с Меган Маркл / Фото: Associated Press

Сообщается, что в этот раз принца Гарри пригласил остановиться в Элторпе его дядя, граф Чарльз Спенсер, младший брат принцессы Дианы.

Как стало о известно изданию People, 39-летний герцог Сассекский остановился у своего дяди Чарльза Спенсера в поместье Элторп после своего неожиданного появления на поминальной службе по покойному дяде, лорду Роберту Феллоузу, 29 августа, где он встретился с братом принцем Уильямом.

Поместье семьи Спенсер - Элторп / Фото: Getty Images

Похороны состоялись за два дня до 27-й годовщины со дня смерти Дианы, 31 августа. Диана, которой было 36 лет, когда она погибла в автокатастрофе в Париже, похоронена на острове посреди озера Раунд-Овал в Элторпе. Вероятно, остановившись в поместье своего дяди Гарри смог навестить и маму.

Напомним, в годовщину смерти сестры Чарльз Спенсер, почтил память принцессы Дианы в Instagram, разместив пост с фотографиями из ее детства и вырезками из газет, на которых были снимки с крестин Дианы.

Также ранее мы рассказывали подробности о том, как прошла первая за много месяцев встреча принцев Гарри и Уильяма.

Принцы Гарри и Уильям / Фото: Associated Press

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