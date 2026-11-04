- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 330
- Время на прочтение
- 2 мин
В доме отца Меган Маркл нашли материалы, содержащие изображения сексуального насилия над детьми
Сейчас власти расследуют, фигурирует ли отец Меган Маркл на изображениях или владеет ли он устройствами, содержащими фотографии сексуального насилия.
Полиция Филиппин обнаружила изображения, содержащие детскую порнографию, среди вещей, предположительно принадлежащих отцу Меган Маркл, Томасу Марклу-старшему, в ходе продолжающегося расследования обвинений в хранении детской порнографии и сексуальном насилии над детьми.
Исполняющий обязанности директора Национальной полиции Филиппин (PNP) генерал-майор Уилсон К. Асуэта заявил на пресс-конференции, что «расследование идет в правильном направлении», сообщает Page Six. 29 октября власти получили ордер на изучение предполагаемых улик в доме Томаса-старшего в городе Себу, на Филиппинах.
Известно, что в доме Томаса-старшего были обнаружены изображения, содержащие сцены сексуального насилия над детьми. По данным The Times, власти проводят обыск компьютеров, телефонов и носителей информации, находившихся в доме в городе Себу. Власти сообщили об обнаружении видео с участием мальчиков и девочек азиатской и белой расы.
Теперь расследуют, принадлежат ли 82-летнему Томасу-старшему эти устройства или он изображен на видеозаписях.
«Нам удалось обнаружить файлы, содержащие несколько материалов, подпадающих под действие Закона о борьбе с сексуальным насилием или эксплуатацией детей», — сказал генерал-майор Уилсон К. Асуэта.
Филиппинская полиция пока официально не предъявила обвинения Томасу-старшему.
Расследование проводят и другие международные органы, в том числе ФБР, которое сотрудничает с местной полицией.
Уже известно, что мексиканские власти провели обыск в бывшем складском помещении Маркл в Росарито-Бич, в Мексике. Однако, по сообщению The Times, министр внутренних дел Филиппин Хуанито Виктор «Хонвик» Ремулла заявил во вторник, что мексиканские власти не связывались с филиппинской полицией.
По данным местного издания Voz, Томас Маркл перестал платить за аренду складского помещения в 2024 году, но продолжал хранить там свои вещи. Он жил в Росарито с 2011 по 2025 год. В 2025 году он переехал на Филиппины, а затем вернулся в США после операции по ампутации ноги в декабре 2025 года. До недавнего времени он проживал в доме престарелых во Флориде, но недавно его попросили покинуть учреждение после появления новостей об этих обвинениях.
Напомним, ранее Меган Маркл высказалась после скандальных обвинений в адрес ее отца, впервые назвав причину, почему перестала общаться с ним.