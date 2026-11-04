В доме отца Меган Маркл нашли материалы, содержащие изображения сексуального насилия над детьми

Томас Маркл / © Getty Images

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Полиция Филиппин обнаружила изображения, содержащие детскую порнографию, среди вещей, предположительно принадлежащих отцу Меган Маркл, Томасу Марклу-старшему, в ходе продолжающегося расследования обвинений в хранении детской порнографии и сексуальном насилии над детьми.

Исполняющий обязанности директора Национальной полиции Филиппин (PNP) генерал-майор Уилсон К. Асуэта заявил на пресс-конференции, что «расследование идет в правильном направлении», сообщает Page Six. 29 октября власти получили ордер на изучение предполагаемых улик в доме Томаса-старшего в городе Себу, на Филиппинах.

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Томас Маркл / © Getty Images

Известно, что в доме Томаса-старшего были обнаружены изображения, содержащие сцены сексуального насилия над детьми. По данным The Times, власти проводят обыск компьютеров, телефонов и носителей информации, находившихся в доме в городе Себу. Власти сообщили об обнаружении видео с участием мальчиков и девочек азиатской и белой расы.

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Теперь расследуют, принадлежат ли 82-летнему Томасу-старшему эти устройства или он изображен на видеозаписях.

«Нам удалось обнаружить файлы, содержащие несколько материалов, подпадающих под действие Закона о борьбе с сексуальным насилием или эксплуатацией детей», — сказал генерал-майор Уилсон К. Асуэта.

Филиппинская полиция пока официально не предъявила обвинения Томасу-старшему.

Расследование проводят и другие международные органы, в том числе ФБР, которое сотрудничает с местной полицией.

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Томас Маркл / © Getty Images

Уже известно, что мексиканские власти провели обыск в бывшем складском помещении Маркл в Росарито-Бич, в Мексике. Однако, по сообщению The Times, министр внутренних дел Филиппин Хуанито Виктор «Хонвик» Ремулла заявил во вторник, что мексиканские власти не связывались с филиппинской полицией.

По данным местного издания Voz, Томас Маркл перестал платить за аренду складского помещения в 2024 году, но продолжал хранить там свои вещи. Он жил в Росарито с 2011 по 2025 год. В 2025 году он переехал на Филиппины, а затем вернулся в США после операции по ампутации ноги в декабре 2025 года. До недавнего времени он проживал в доме престарелых во Флориде, но недавно его попросили покинуть учреждение после появления новостей об этих обвинениях.

Напомним, ранее Меган Маркл высказалась после скандальных обвинений в адрес ее отца, впервые назвав причину, почему перестала общаться с ним.

Меган Маркл / © Getty Images

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