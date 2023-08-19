В дорогих часах и лавандовых слингбэках: внучка президента США попала под прицел фотографов

Для перелета президентская внучка выбрала гламурный наряд.
18 августа президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден прилетели вместе в штат Невада. Пару сфотографировали в международном аэропорту Рино-Тахо, когда они выходили из самолета. Вместе с ними из самолета вышла и их 29-летняя внучка Наоми и ее муж.
Девушка вела на поводке собаку и сама была одета очень стильно. На ней был черный костюм в пижамном стиле, который состоял из свободной рубашки и штанов, украшенных объемными черными перьями.
Волосы она собрала в низкий пучок, а также дополнила образ несколькими гламурными украшениями - часами в виде змеи от ювелирного бренда Bvlgari, а также лавандовыми слингбэками на небольших каблуках.
В Неваду семейство отправилось, чтобы продлить свой отпуск. Там они остановились неподалеку от знаменитого озера Тахо в арендованном частном доме.
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