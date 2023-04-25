В дождевиках и под зонтами: королева Соня с невесткой Метте-Марит промокли на торжественном мероприятии

Норвежская королева Соня вышла в свет вместе со своей невесткой - кронпринцессой Метте-Марит, супругой кронпринца Хокона.
Дамы присутствовали на открытии монументальной скульптуры Луизы Буржуа "Маман" в Дворцовом парке в Осло.
В этот день выдалась дождливая погода, поэтому королевским особам пришлось стоять на мероприятии под зонтиками.
85-летняя королева Соня была облачена в красный объемный плащ-дождевик, черные прямые штаны и обута в черные ботинки на невысоких каблуках.
49-летняя кронпринцесса Метте-Марит была в широких черных брюках и также обута в сапоги, комфортные для такой дождливой погоды. Она также была в плаще-дождевике и черных кожаных перчатках и сама держала зонт.
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