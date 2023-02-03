В дубленке, которой 12 лет: принцесса Кейт в неожиданном луке пришла на интервью

Принцесса Уэльская недавно завела новую страницу в Instagram, где будет информировать публику о новостях своей кампании Shaping Us – проект раннего развития детей.

В этом блоге, а еще на странице Уэльских в Instagram были опубликованы новые снимки Кэтрин, на которых она запечатлена вместе с ведущим Capital Breakfast Романом Кемпом. Кадры были сняты в Хартфордшире в прошлом месяце, Кейт рассказывала о ее кампании "Формирование нас" и о том, чего она хочет достичь благодаря этому проекту.

В коткометражном фильме, в котором появится Кейт, принцесса и журналист обсудили важность психического благополучия, отношений и того, как, заботясь о детях в самые ранние годы их жизни, общество может построить нацию здоровых и счастливых взрослых.

На съемку Кэтрин пришла в короткой коричневой дубленке LK Bennett, которую носит с 2011 года, хорошо знакомом публике молочно-белом свитере с высокой горловиной от Holland Cooper, черных штанах-дудочках и ботинках челси Blundstone. Она была также в кожаных перчатках, с распущенными волосами и с максимально естественным макияжем.

В этом же свитере, напомним, мы видели Кейт, когда она участвовала в проекте и читала "Сказку на ночь" в феврале 2022 года, а затем снова в рекламном ролике ее Рождественского концерта в декабре 2022 года.

Напомним, свой проект принцесса Уэльская презентовала ранее на этой неделе в лондонской штаб-квартире BAFTA, куда приехала в эффектном красном костюме от Alexander McQueen и в компании своего супруга принца Уильяма.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

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